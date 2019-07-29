У Дніпрі на Набережній Заводській почали монтаж колесовідбійника за європейською технологією

Він має надійно розділити зустрічні смуги та убезпечити водіїв від ДТП. На проект з міського бюджету витратили аж 20 мільйонів гривень.

Набережна Заводська, район СтарОго мосту. Монтаж 5-кілометрового відбійника – у розпалі. Заступник міського голови Михайло Лисенко твердить, такі відбійники – є на всіх автобанах Німеччини. Для України ж це – новинка. Конструкцію почали монтувати на одній з найнебезпечніших доріг у місті.

Металеві опори відбійника у дорожне полотно вбиває спецтехніка. 5 кілометрів конструкції коштуватиме міській владі 20 мільйонів гривень. Автомобілісти такі ініціативи схвалюють. Ділянку від РічковОго порту до Кайдацького мосту мають завершити вже до початку осені. Далі такі ж відбійники планують встановити по всьому Слобожанському проспекту, на Запорізькому шосе та на вулиці Маршала Малиновського.