Після обстрілів 1 червня Синельниківського району військами рф знайшли касетні снаряди – ДСНС

Після обстрілів трьома ракетами російськими військами Синельниківського району 1 червня з реактивних систем залпового вогню “Торнадо” на території Великомихайлівської громади знайшли безпечні уламки снарядів та касетні елементи.

Також на території району знайшли 10 касетних елементів від систем “Ураган”. Їх будуть знищувати піротехніки. Загиблих та поранених немає.

Про це на брифінгу 2 червня повідомила головна фахівчиня відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань