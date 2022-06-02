Після обстрілів 1 червня Синельниківського району військами рф знайшли касетні снаряди – ДСНС

02.06.2022 10:49

Після обстрілів трьома ракетами російськими військами Синельниківського району 1 червня з реактивних систем залпового вогню “Торнадо” на території Великомихайлівської громади знайшли безпечні уламки снарядів та касетні елементи.

Також на території району знайшли 10 касетних елементів від систем “Ураган”. Їх будуть знищувати піротехніки. Загиблих та поранених немає.

Про це на брифінгу 2 червня повідомила головна фахівчиня відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Господині житломасива “Ломівський” готують гарячі обіди бійцям

02.06.2022 9:12

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.06.2022

02.06.2022 7:10

Кожна людина має значення, це головне, що відрізняє нас від окупантів – звернення Президента України

02.06.2022 1:01

У прихистку фонду Марії Пінчук пройшла зустріч малечі з військовими

01.06.2022 23:05

Які фонтани запрацювали у Дніпрі?

01.06.2022 21:25

40 супутникових телефонів для військових придбала компанія Інтерпайп

01.06.2022 21:04
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com