Mіські новини Новини Профспілка правоохоронців влаштувала свято для малечі 02.06.2022 20:30 Велике свято відбулося на Мануйлівському пляжі. Концертну програму з розвагами та смаколиками провели для дітей-переселенців та їхніх родин. На захід завітало чимало гостей. Продовжити читання Уперед У Дніпровському планетарії відбулися майстер-класи для малечі Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Дніпровському планетарії відбулися майстер-класи для малечі 02.06.2022 19:29 Mіські новини Новини Вихованці мистецьких шкіл Дніпра зібрали 230 тисяч гривень на лікування дітей переселенців 02.06.2022 18:17 Mіські новини Новини Міжнародний День захисту дітей відзначили у Кам’янському 02.06.2022 17:44 Mіські новини Новини Окупанти намагаються вийти на адмінкордони Ліганської області. Війна на 2 липня 02.06.2022 16:25 Mіські новини Новини Після обстрілів 1 червня Синельниківського району військами рф знайшли касетні снаряди – ДСНС 02.06.2022 10:49 Mіські новини Новини Господині житломасива “Ломівський” готують гарячі обіди бійцям 02.06.2022 9:12