Профспілка правоохоронців влаштувала свято для малечі

02.06.2022 20:30

Велике свято відбулося на Мануйлівському пляжі. Концертну програму з розвагами та смаколиками провели для дітей-переселенців та їхніх родин. На захід завітало чимало гостей.

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