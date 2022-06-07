У Дніпрі харків’янка виготовляє прикраси з бісеру та допомагає ЗСУ

07.06.2022 9:28

Виготовляє прикраси з бісеру, а частину коштів від продажів перераховує на потреби Збройних сил України. У Дніпрі переселенка з Харкова перетворила хоббі на основний заробіток. Спочатку так відволікалась від війни, а потім хенд-мейд аксесуарами вирішила радувати інших.

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