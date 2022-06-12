В яхт-клубі Дніпра з’явилися на світ “Джавеліна” та “Байрактар”

12.06.2022 10:53

Джавеліна та Байрактар! Такі імена отримала пара рідкісних птахів, яких нещодавно поселили в яхт клубі Січ. Страуси Ему поки що адаптуються на новому місці, а співробітники парку сподіваються невдовзі побачити пташенят Джавеліни та Байрактара. В зоні відпочинку зараз – справжній бебі бум.

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