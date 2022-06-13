Обстріли Дніпропетровщини 12 червня: двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення

13.06.2022 13:49

12 червня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Покровську громаду Синельниківського району. Загинула жінка, зруйнований житловий будинок.

Надвечір 12 червня із систем “Ураган” росіяни обстріляли Зеленодольську громаду. У Зеленодольську на подвір’ї житлового будинку через вибух загинула жінка, ще п’ятеро людей дістали осколкові поранення. Пошкоджені шість житлових будинків. У Великій Костромці поцілили в житловий будинок, внаслідок чого сталася пожежа. Зачепило лінії електро- та газопостачання. Постраждалих немає

Про це під час брифінгу повідомила головна фахівчиня відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань

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