Обстріли Дніпропетровщини 12 червня: двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення

12 червня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Покровську громаду Синельниківського району. Загинула жінка, зруйнований житловий будинок.

Надвечір 12 червня із систем “Ураган” росіяни обстріляли Зеленодольську громаду. У Зеленодольську на подвір’ї житлового будинку через вибух загинула жінка, ще п’ятеро людей дістали осколкові поранення. Пошкоджені шість житлових будинків. У Великій Костромці поцілили в житловий будинок, внаслідок чого сталася пожежа. Зачепило лінії електро- та газопостачання. Постраждалих немає

Про це під час брифінгу повідомила головна фахівчиня відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань