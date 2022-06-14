Спека у Дніпрі: як не наражати себе на небезпеку?

14.06.2022 9:37

Перегрівання та сонячні опіки – те, від чого найчастіше влітку страждають люди.
Прості та дієві правила допомагають вберегтися від страшних наслідків.
Яких рекомендацій слід дотримуватися аби не наражати себе на небезпеку?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Ворог не полишає спроби захватити Слов’янськ та Сєвєродонецьк. Війна в Україні на 14 червня

14.06.2022 17:15

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.06.2022

14.06.2022 6:55

Говоріть людям на окупованих територіях про Україну, про те, що українська армія обов’язково прийде – звернення Президента Володимира Зеленського

13.06.2022 22:46

Одна з ветклінік Дніпра щонеділі безкоштовно лікує чотирилапих переселенців

13.06.2022 19:12

росіяни готують наступ на Лиманському напрямку. Війна в Україні станом на 13 червня

13.06.2022 17:45

Волонтерка з Дніпра організувала допомогу косметичними засобами жінкам – переселенкам

13.06.2022 15:51
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com