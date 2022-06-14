Спека у Дніпрі: як не наражати себе на небезпеку?

Перегрівання та сонячні опіки – те, від чого найчастіше влітку страждають люди.

Прості та дієві правила допомагають вберегтися від страшних наслідків.

Яких рекомендацій слід дотримуватися аби не наражати себе на небезпеку?

Продовжити читання