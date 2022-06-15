Ракетні удари по Новомосковську, артилерійський обстріл Апостолового, – брифінг ДСНС 15 червня

15.06.2022 12:32

Двома ракетами ворог вдарив по Новомосковському району. Сильні руйнування одного з об’єктів інфраструктури. Поруч рятувальники виявили безпечні уламки ракети. Є руйнування 4 будинків дачного кооперативу, 5 гаражів та 1 господарчої споруди. Вибиті вікна, пошкоджено дахи та стіни. Люди не постраждали.

У Апостоловому через ворожий артобстріл загинуло 4 людини, 1 – поранена. Попередньо, через обстріл сильно пошкоджені 10 житлових будинків та адмінбудівля лікарні. Територія міста засипана касетними снарядами. Працюють піротехніки, щоб їх знешкодити. Після чого продовжиться обстеження руйнувань.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

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