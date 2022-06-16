“Золота” олія: в чому причина здорожчання та які актуальні ціни?

Майже 70 гривень за літр! З початку місяця ціни на соняшникову олію підскочили на 10%. І це, коли насіння соняшника безпрецедентно дешевшає. В чому причина здорожчання олії та які актуальні ціни на ринку і в супермаркетах.

Продовжити читання