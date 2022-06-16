“Золота” олія: в чому причина здорожчання та які актуальні ціни?
16.06.2022 18:17
Майже 70 гривень за літр! З початку місяця ціни на соняшникову олію підскочили на 10%. І це, коли насіння соняшника безпрецедентно дешевшає. В чому причина здорожчання олії та які актуальні ціни на ринку і в супермаркетах.
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності . ПогоджуюсьПолітика конфіденційності