Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. Війна в Україні на 17 червня

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії по нашим військам. Завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Окупанти також спробували висунутись до населених пунктів Василівка та Берестове. Але наші воїни завдали вогневого ураження і ворог втік.

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