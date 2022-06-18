У Дніпрі видавництво збирає твори українців, які з’явились під час війни

Вірші, оповідання, малюнки та фотографії наповнять книгу про війну, яку незабаром випустять у Дніпрі. Видавництво “Смакі” збирає твори українців, які з’явились під час повномасштабного вторгнення. Роботи для збірки обиратимуть шляхом конкурсу.

Продовжити читання