У Дніпрі видавництво збирає твори українців, які з’явились під час війни

18.06.2022 10:53

Вірші, оповідання, малюнки та фотографії наповнять книгу про війну, яку незабаром випустять у Дніпрі. Видавництво “Смакі” збирає твори українців, які з’явились під час повномасштабного вторгнення. Роботи для збірки обиратимуть шляхом конкурсу.

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