Дніпропетровщина вже прихистила більш ніж 300 тисяч переселенців

З початку повномасштабної війни Дніпропетровщина стала форпостом для людей, які були вимушені покинути домівки.

За 118 днів війни область прихистила понад 268 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них майже 66,5 тисяч – діти. Найбільше в нашій області оселилось мешканців з Донеччини та Луганщини. За оцінками фахівців близько 20% переселенців відмовились від реєстрації, отже офіційно не отримали статус ВПО, але проживають на території Дніпропетровщини. Тож сміливо можна стверджувати, що в нашій області мешкають більш ніж 300 тисяч переселенців.

Найчастіше люди зупиняються у великих містах. Найбільше переселенців у Дніпрі – понад 113 тисяч. На другому місці – Кривий Ріг, там майже 50 тис. переселенців.

Тільки за травень для переселенців області виділили близько 450 млн грн.

Крім цього, з першого дня війни у кожній громаді оперативно створили центри з підтримки переселенців. Там евакуйованим надають гуманітарну допомогу, лікування, влаштовують дітей до школи та пропонують роботу. Водночас пересічні мешканці області також прихистили у себе майже 22 тис. переселенців. Вони розмістили людей із «гарячих» регіонів у себе вдома безкоштовно. Це офіційні дані з державного сайту «Прихисток». Насправді набагато більше мешканців Дніпропетровщини допомогли українцям із інших регіонів, які опинилися у біді.

Зокрема, Дніпро прийняв до себе 113 494 переселенці і таким чином наразі в ньому перебуває найбільша кількість ВПО порівняно з іншими містами України (у Львові станом на 21 червня перебуває 98 518 переселенців, – ред.).

Лише за травень у Дніпрі витратили понад 300 млн грн на допомогу переселенцям. Спеціалісти управлінь соціального захисту населення міста 24/7 працюють, аби допомогти кожному оформити допомогу, знайти прихисток та отримати статус ВПО. У найгарячіші дні спеціалісти могли в день зареєструвати близько 4 тисяч осіб.

Водночас соціальна сфера взяла на своє утримання найважчу категорію переселенців – самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю, жінок з дітьми і жінок на останніх місяцях вагітності.

За допомогою Громадської ради Дніпра місту вдалось відправити людей похилого віку та людей з інвалідністю на проживання та реабілітацію до спеціалізованих закладів на заході України та навіть за кордон. Крім цього, місто пропонує переселенцям працевлаштування.

Допомагають переміщеним особам волонтери, бізнесмени та благодійники. Дніпропетровщина одна із перших в Україні змогла налагодити роботу з міжнародними благодійними організаціями, які надають матеріальну та продуктову допомогу.

Наприклад: World Food Programme (Всесвітня продовольча програма ООН) у напрямі фінансової допомоги – надають до 90 млн грн щомісячно, а також надали понад 80 тонн продуктів;

Французьке агентство з технічного співробітництва та розвитку ACTED – надають до 2,5 млн грн щомісячно.

Пересічні дніпряни також не залишаються осторонь: на сьогодні по місту майже 500 власників житлових приміщень віддали свої квартири та будинки для безкоштовного проживання у них переселенців.

Отже, Дніпропетровщина ні на годину не припиняє надавати всеосяжну допомогу усім тим, хто біжить від війни та шукає прихисток у нашій області.