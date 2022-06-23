Mіські новини Новини У Дніпрі ціна за літр меду злетіла до 400 гривень 23.06.2022 17:20 Разом із іншими продуктами в Україні здорожчав і мед. Із нового врожаю його зібрали тільки з акації, та ціна вже зросла. Фахівці прогнозують підвіщення вартості й на інші різновиди цього продукту. Продовжити читання Уперед Окупанти намагаються прорвати сили української оборони. Війна в Україні станом на 23 червняНазад Вибух гранати на ж/м “Тополя”: Як зараз почувається постраждалий? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Вибух гранати на ж/м “Тополя”: Як зараз почувається постраждалий? 23.06.2022 18:15 Mіські новини Новини Окупанти намагаються прорвати сили української оборони. Війна в Україні станом на 23 червня 23.06.2022 16:45 Mіські новини Новини Через ворожий обстріл у Апостоловому поранено 2 людей – ДСНС 23.06.2022 11:36 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.06.2022 23.06.2022 7:24 Новини Новини України Звільнити нашу землю і прийти до перемоги – це наша національна мета, над реалізацією якої маємо працювати щодня – звернення Президента України 23.06.2022 0:19 Mіські новини Новини ДОКЛАДНО ПРО: МЕДИЧНИЙ ФРОНТ ТА ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОВИМ. ТЕТЯНА КАПТЄЛОВА 22.06.2022 21:00