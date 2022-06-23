У Дніпрі ціна за літр меду злетіла до 400 гривень

23.06.2022 17:20

Разом із іншими продуктами в Україні здорожчав і мед. Із нового врожаю його зібрали тільки з акації, та ціна вже зросла. Фахівці прогнозують підвіщення вартості й на інші різновиди цього продукту.

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