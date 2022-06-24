Центр для біженців у Дніпрі: історії людей, які втікали від війни

24.06.2022 18:25

Через Дніпровський центр для біженців від початку повномасштабного вторгнення рф пройшли понад 4000 громадян. У нашому матеріалі – історії людей, які втікали від війни, про умови їхнього проживання в шелтері. А також про допомогу з-за кордону, соціалізацію та потреби центру.

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