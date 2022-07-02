Стоматолог з Дніпра безкоштовно лікує військових, пересленців та волонтерів
02.07.2022 11:42
Білосніжна посмішка за “дякую”. Стоматолог із Дніпра безкоштовно проводить процедури для військових, пересленців та волонтерів. На медичному фронті від початку повномасштабного вторгнення росії він допоміг понад чотирьом сотням людей. Що мотивує лікаря працювати понаднормово – дивіться
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