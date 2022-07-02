Стоматолог з Дніпра безкоштовно лікує військових, пересленців та волонтерів

02.07.2022 11:42

Білосніжна посмішка за “дякую”. Стоматолог із Дніпра безкоштовно проводить процедури для військових, пересленців та волонтерів. На медичному фронті від початку повномасштабного вторгнення росії він допоміг понад чотирьом сотням людей. Що мотивує лікаря працювати понаднормово – дивіться

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову; треба створити нову основу для нашого життя – звернення Президента Володимира Зеленського

02.07.2022 23:30

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.07.2022

02.07.2022 8:36

США оголосили новий пакет підтримки для України, що містить потужні системи NASAMS, які суттєво посилять нашу ППО – звернення Президента Володимира Зеленського

01.07.2022 23:45

Фабрика дзеркал у Дніпрі прихистила підприємство з Лисичанська

01.07.2022 20:34

Як проходитиме національний мультипредметний тест у воєнних умовах

01.07.2022 19:17

5 спортсменок з Кам’янського братимуть участь у змаганнях з фігурного катання на роликових ковзанах

01.07.2022 18:30
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com