Ракетна атака по Дніпру: 6 з 7 ракет збила ППО, – коментар ДСНС

Ворог випустив на по Дніпропетровщині 7 ракет. ППО збила 6 ракет агресора над Дніпром та Синельниківським районом, ще 1 влучила у Нікопольський район. Уламки, що впали на околиці Дніпра, спричинили загорання. Рятувальники вогонь загасили. Ніхто не постраждав.

“Приліт” – у місті Покров. Ракета влучила по приватному сектору. Через вибух зруйновані декілька приватних будинків, ще у кількох – вибиті шибки. В одному з будинків сталася пожежа. Поряд виявили безпечні уламки ракети. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.