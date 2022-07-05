Ракетна атака по Дніпру: 6 з 7 ракет збила ППО, – коментар ДСНС

05.07.2022 14:35

Ворог випустив на по Дніпропетровщині 7 ракет. ППО збила 6 ракет агресора над Дніпром та Синельниківським районом, ще 1 влучила у Нікопольський район. Уламки, що впали на околиці Дніпра, спричинили загорання. Рятувальники вогонь загасили. Ніхто не постраждав.

“Приліт” – у місті Покров. Ракета влучила по приватному сектору. Через вибух зруйновані декілька приватних будинків, ще у кількох – вибиті шибки. В одному з будинків сталася пожежа. Поряд виявили безпечні уламки ракети. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

 

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