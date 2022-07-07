Фонд Віктора та Олени Пінчуків передали на фронт чергову партію медобладнання на 250 000 гривень

З перших днів війни Фонд Віктора та Олени Пінчуків підтримують медичний фронт. Зокрема було придбано 10 сучасних броньованих швидких, понад 50 000 тактичних аптечок та близько сотні тисяч турнікетів. Сучасне обладнання отримали лікарні в Дніпрі та інших містах. Під медичним патронатом також й окремі військові частини, які дислокуються в нашому регіоні. Днями вони отримали чергову партію медобладнання на 250 000 гривень.

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