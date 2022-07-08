Військові на передовій потребують автівок

08.07.2022 18:15

Українські військові на передовій потребують автівок. Техніку регулярно знищує ворог. Тож слід швидко оновлювати автопарки аби вчасно виконувати бойові завдання. Бійці звернулися по допомогу до дніпрян. Наразі будь-яка сума стане в нагоді.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Дніпропетровській області

08.07.2022 19:46

У Дніпрі лікують хлопця з Бахмута, який постраждав від ракетного удару

08.07.2022 19:12

Окупанти знищують останні неокуповані села Луганщини. Війна в Україні на 8 липня

08.07.2022 17:05

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.07.2022

08.07.2022 8:32

До Дня архітектора у Дніпрі влаштували виставку митців

07.07.2022 20:01

Фонд Віктора та Олени Пінчуків передали на фронт чергову партію медобладнання на 250 000 гривень

07.07.2022 19:20
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com