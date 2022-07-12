“Братських могил нікому не потрібно”: у Новомосковську з 1 вересня учні не сядуть за парти

12.07.2022 18:44

“Зайвих дітей ні в кого немає”. У Новомосковську з 1-го вересня школярі не підуть до навчальних закладів. Тамтешній міський голова категорично виступив проти рекомендації Міносвіти, де закликають відновлювати офлайн-навчання в школах, якщо вони мають укриття. Очільник підкреслив: не дозволить відкрити жодну школу, адже місту не потрібні братські могили. Як сприйняли таке рішення батьки новомосковських школярів?

 

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