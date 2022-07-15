Прифронтовий Зеленодольськ: як живе місто під обстрілами?

Зеленодольська громада під цілодобовим прицілом ворога вже кілька тижнів. Окупанти гатять по цивільних об’єктах – дісталося парку, спортивному комплексу, стадіону та будинкам у дачному кооперативі. Як живе прифронтове місто зараз?

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