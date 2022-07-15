Mіські новини Новини Ракетна атака по районам Дніпропетровщини. Війна в області на 15 липня 15.07.2022 16:25 Ракетна атака протягом ночі та ранку 15 липня на Синельниківський район та обстріл із градів Нікополя. Війська рф продовжують бити по цивільних об’єктах Дніпропетровщини. Пошкоджено школу та ліцей. Продовжити читання Уперед Ракетний удар по школі у Синельниківському районі: ДСНС розбирають завалиНазад Масована ракетна атака по Миколаєву та розбіл завалів у Вінниці. Війна в Україні на 15 липня Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Прифронтовий Зеленодольськ: як живе місто під обстрілами? 15.07.2022 20:13 Mіські новини Новини Частина Січеславської набережної у Дніпрі знову обвалилась 15.07.2022 19:05 Mіські новини Новини Долар по 38 гривень: Нацбанк “відпустив” курс через спекулянтів 15.07.2022 18:16 Mіські новини Новини Масована ракетна атака по Миколаєву та розбіл завалів у Вінниці. Війна в Україні на 15 липня 15.07.2022 17:12 Mіські новини Новини Ракетний удар по школі у Синельниківському районі: ДСНС розбирають завали 15.07.2022 15:06 Mіські новини Новини Зруйнована школа, паркова зона та склад з пальним: окупанти вдарили по 3 районам Дніпропетровщини 15.07.2022 12:12