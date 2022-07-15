Зруйнована школа, паркова зона та склад з пальним: окупанти вдарили по 3 районам Дніпропетровщини

15.07.2022 12:12

Вночі російські війська вдарили одразу по трьом районам Дніпропетровщини. російська армія нанесла ракетний удар, обстріляла з РСЗВ та артилерії населені пункти Синельниківського, Нікопольського та Криворізького районів.

У Нікопольському районі через обстріл з РСЗВ сталася сильна пожежа. Горіло пальне. Загальна площа загоряння 1700 м2. Рятувальники загасили полум’я за декілька годин. На місці знайшли безпечні уламки від “Градів” та фосфорних боєприпасів.

У Криворізькому районі зі ствольної артилерії поцілили по парковій зоні у Зеленодольську.

У Синельниківському районі ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування – даху та стін. Рятувальники розбирають завали.
Інформація про загиблих та постраждалих з’ясовується.

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