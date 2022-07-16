Ракетні удари по Дніпру, Нікополю та Криворізькому району 15-16 липня, – ДСНС

За попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло троє людей , іще 16 поранено, згоріло 2 автомобілі, пошкоджено ще майже десять машин. У житлових будинках, що розташовані поруч, вибито вікна та двері.

Через удари стався порив магістральних водоводів. Без водопостачання частково залишилися правобережна частина міста. Фахівці працюють над відновленням подачі води. На промисловому підприємстві одне займання загасили, інше — приборкують. З вогнем борються 46 рятувальників, залучено 9 одиниць техніки», —

У Нікополі від ударів пошкоджено 12 п’ятиповерхових житлових будинків, будівля школи та ПТУ. У будівлях зруйновано дах, стіни, вибито вікна. Уламки боєприпасів позалітали до квартир людей. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Працюють 40 фахівців та 8 одиниць техніки. По місту лежать боєприпаси, які ще не здетонували. Чіпати їх категорично заборонено.

Ще один ворожий обстріл стався у Криворізькому районі. Під ранок агресор поцілив по Широківській, Зеленодольській та Апостолівській громадах. У Шестірні є пошкодження житла, сталася пожежа на одному з подвір’їв. Попередьо, люди не постраждали.

Про це повідомив під час брифінгу 16 липня т. в. о. начальника відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк.