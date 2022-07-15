Ворожі ракети вдарили по Дніпру: є загиблі та поранені

Агресор атакував ракетами Дніпро. Влучання у промислове підприємство та по вулиці поряд з ним. Є загиблі та поранені. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені: 2 мають середні ураження, 13 – легкі.

Згоріло 2 автомобілі, пошкоджено ще майже 10 машин.

У житлових будинках, що розташовані поряд, вибиті вікна та двері.

На промисловому підприємстві сильна пожежа. З вогнем борються 46 рятувальників, залучено 9 одиниць техніки.

Масштаби руйнувань з’ясовуються.