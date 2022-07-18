60 снарядів випустив агресор по Нікополю: є постраждала, – ДСНС

Агресор кілька разів за ніч обстріляв Нікополь. Удари завдавались з РСЗВ, було випущено 60 снарядів. Внаслідок ворожих обстрілів поранена 75-річна жінка. Вона наразі перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Ворог цілеспрямовано завдавав ударів по житлових кварталах та міській інфраструктурі. Таким чином під обстріли потрапили з десяток приватних житлових будинків. У них зруйновані дахи, стіни та вибиті вікна. Також загорілись кілька господарчих споруд та чотири житлових будинки. Рятувальники вогонь загасили.

Прилетіло також у лікарню, промислове та енергетичне підприємство і порт. Крім цього, на одній із вулиць міста пошкоджено водогін та газовід. Наразі на місці працюють фахівці різних служб. Масштаби руйнувань наразі з’ясовуються

Про це повідомив під час брифінгу 18 липня т. в. о. начальника відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк