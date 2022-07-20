Mіські новини Новини Садок для малечі, що тікають від війни, організувала українка у Португалії 20.07.2022 18:21 Дівчина з України допомагає жінкам у Португалії, які лишились у чужій країні без підтримки рідних та близьких. Вона організувала дитсадок для дітей, що рятувались від війни, поки їхні мами працюють. Продовжити читання Уперед 10 областей під вогнем: окупанти обстрілюють усю лінію фронту. Війна в Україні станом на 20 липня Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини 10 областей під вогнем: окупанти обстрілюють усю лінію фронту. Війна в Україні станом на 20 липня 20.07.2022 17:10 Mіські новини Новини Правоохоронці проводять роботи з розмінування міста Нікополя та прилеглої території 20.07.2022 12:57 Mіські новини Новини У Нікополі дістали з-під завалів тіла двох людей після нічних обстрілів 20 липня, – ДСНС 20.07.2022 11:21 Mіські новини Новини Є загиблі та поранені: у Нікополі окупанти обстріляли з «Градів» житловий квартал 20.07.2022 10:45 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.07.2022 20.07.2022 7:36 Новини Новини України Хоч би як окупанти намагалися сховатися, ЗСУ й наша розвідка забезпечать удари у відповідь, а кожен російський злочинець буде встановлений – звернення Президента України 19.07.2022 23:36