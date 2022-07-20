Садок для малечі, що тікають від війни, організувала українка у Португалії

20.07.2022 18:21

Дівчина з України допомагає жінкам у Португалії, які лишились у чужій країні без підтримки рідних та близьких. Вона організувала дитсадок для дітей, що рятувались від війни, поки їхні мами працюють.

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