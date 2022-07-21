Кількість жертв обстрілу Харкова зросла до 3 осіб, 23 пораненІ. Війна в Україні станом на 21 липня

Окупанти намагалися штурмом взяти Вуглегірську ТЕС. Наші ЗСУ їх відкинули. Бойові дії там тривають. Так само як і на Луганщині. Область не захоплена повністю, два населені пункти і досі тримають оборону. Гатять окупнати і по Донецькій області. У ніч проти 21 липня своїми обстрілами росіяни зруйнували дві школи у Краматорську та Костянтинівці. Значної шкоди завдали і Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста. У Торецьку на подвір’я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася.

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