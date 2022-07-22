До 100 снарядів випустили по Нікополю, у Апостоловому зруйновано три школи в ніч на 22 липня

Російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло.

У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор – кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там вогнеборці загасили.

У Апостоловому сім «прильотів». Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється.

Джерело: Валентин Резніченко.