Окупанти з «Градів» накрили Зеленодольську та Апостолівську громади
28.07.2022 17:20
Побиті хати, водогін та газопровід! Російська армія продовжує обстрілювати цивільних на Дніпропетровщині! Вночі ворог з “Ураганів” обстріляв Зеленодольськ, Малу Костромку та село Українка, що в Апостолівській громаді. Тривожною ніч була і в Нікополі.
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