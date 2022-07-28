Окупанти з «Градів» накрили Зеленодольську та Апостолівську громади

Побиті хати, водогін та газопровід! Російська армія продовжує обстрілювати цивільних на Дніпропетровщині! Вночі ворог з “Ураганів” обстріляв Зеленодольськ, Малу Костромку та село Українка, що в Апостолівській громаді. Тривожною ніч була і в Нікополі.

Продовжити читання