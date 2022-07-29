Пошкоджено 6 приватних будинків та 24 господарчі споруди: неспокійна ніч у Нікополі, – ДСНС

29 липня ворожі війська вдарили по Нікопольському району. З реактивних систем залпового вогню обстріляли житлові квартали Нікополя, випустивши до 40-ка снарядів із «Градів». Внаслідок обстрілів у місті пошкоджено 6 приватних будинків та 24 господарчі споруди. На місці були пожежі, які рятувальники вже загасили. Також була перебита лінія електропередач, без світла залишились кілька тисяч містян. Наразі фахівці відновлюють електропостачання. Люди, на щастя, не постраждали. Зараз рятувальники обтежують території, виявляють воронки від ударів та уламки від снарядів — повідомив т. в. о. начальника відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк

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