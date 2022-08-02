Пошкоджено будинок, магазин та 5 автомобілів: наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини, – ДСНС

Опівночі агресор вдарив з реактивної системи залпового вогню «Смерч» по Синельниківському району. Влучив по житловому сектору громади. В одному із сіл пошкоджено житловий будинок, магазин та п’ять легкових автомобілів. Нині рятувальники обстежують території, шукають уламки від снарядів. У Криворізькому районі гатили по трьох громадах: Зеленодольській, Широківській та Карпівській. Внаслідок обстрілів люди не постраждали. У селі Кошове Широківської громади зачіпило лінію електропередач. Про це повідомив під час брифінгу 2 серпня т. в. о. начальника відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк.

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