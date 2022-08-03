Коригував ракетні удари по аеродромам Дніпропетровщини: СБУ затримала російського агента

СБУ затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромам Дніпропетровщини Агент фсб також приховано збирав розвіддані щодо функціонування об’єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони. Окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артобстрілів по інфраструктурі. За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Після початку повномасштабної агресії рф він був завербований кадровим співробітником фсб, отримавши «пропозицію» про співпрацю через месенджер. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді

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