До 40 реактивних снарядів були випущені по Нікополю в ніч на 5 серпня

Вночі з різної зброї російські війська обстріляли область. Двічі за ніч російська армія накрила “Градами” Нікопольський район. До 40 реактивних снарядів були випущені по Нікополю. Люди не ушкоджені. Зачепило з десяток житлових будинків, 4 господарчих споруди. Було влучання і по одному з підприємств міста. Там згорів пасажирський автобус. Побиті кілька легкових автомобілів. По Мирівській громаді ворог вдарив ракетою Х-59. Є руйнування в місцевій школі. Там побиті вікна та дах. Виведений з ладу газовід низького тиску. Пошкоджено 8 житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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