До 40 реактивних снарядів були випущені по Нікополю в ніч на 5 серпня

05.08.2022 11:23

Вночі з різної зброї російські війська обстріляли область. Двічі за ніч російська армія накрила “Градами” Нікопольський район. До 40 реактивних снарядів були випущені по Нікополю. Люди не ушкоджені. Зачепило з десяток житлових будинків, 4 господарчих споруди. Було влучання і по одному з підприємств міста. Там згорів пасажирський автобус. Побиті кілька легкових автомобілів. По Мирівській громаді ворог вдарив ракетою Х-59. Є руйнування в місцевій школі. Там побиті вікна та дах. Виведений з ладу газовід низького тиску. Пошкоджено 8 житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Відео обстрілу Нікополя в ніч на 5 серпня: пошкоджено десяток будинків, знищено автобус та автівки

05.08.2022 10:11

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.08.2022

05.08.2022 7:20

Немає й не може бути жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим – звернення Президента Володимира Зеленського

04.08.2022 22:46

Старовинну скриню для одягу знайшли військові на Дніпропетровщині

04.08.2022 19:10

Жителі Чечелівського району Дніпра скаржаться на аварійні дерева

04.08.2022 17:50

Пошкоджено 50 будинків, 30 споруд та техніка:окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький район

04.08.2022 17:20
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com