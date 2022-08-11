Вперше за 25 років: У Дніпрі народилася трійня

11.08.2022 16:50

Мирон, Тимур і Дамір. У Дніпрі вперше за 25 років народилася трійня. Лікарі кажуть, малюки мають гарний апетит та постійно посміхаються. Їх разом із щасливою мамою вже виписали з пологового

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