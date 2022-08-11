Mіські новини Новини Вперше за 25 років: У Дніпрі народилася трійня 11.08.2022 16:50 Мирон, Тимур і Дамір. У Дніпрі вперше за 25 років народилася трійня. Лікарі кажуть, малюки мають гарний апетит та постійно посміхаються. Їх разом із щасливою мамою вже виписали з пологового Продовжити читання Уперед росія продовжує нищити домівки мирного населення. Війна в Україні на 11 серпня Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України росія продовжує нищити домівки мирного населення. Війна в Україні на 11 серпня 11.08.2022 16:20 Mіські новини Новини Нікополь майже місяць під вогнем окупантів : як люди живуть у нових реаліях? 11.08.2022 15:54 Mіські новини Новини Є загиблі та постраждалі: 4 райони Дніпропетровщини постраждали від нічних обстрілів 11.08.2022 13:05 Mіські новини Новини 3 людей загинули, 9 поранені: російська армія нанесла удари одразу по 4 районах Дніпропетровщини 11.08.2022 11:26 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.08.2022 11.08.2022 7:23 Новини Новини України Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю – звернення Президента України 10.08.2022 22:43