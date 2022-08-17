Пошкоджено будинки, нову трасу та підприємство: за ніч ворог 4 рази обстріляв Дніпропетровщину

17.08.2022 10:48

Ворог гатив вночі по Нікопольському та Криворізькому районам. По Нікополю ворог вдарив двічі зі ствольної артилерії. Людей не зачепило. Пошкоджено 6 будинків та 4 споруди, автівка та газогін. Сталася пожежа в одному з будинків. Вогонь приборкали 7 рятувальників та 1 пожежно-рятувальна машина.

Ще 40 снарядів з РСЗВ «Град» випущено селу Придніпровське. Обійшлося без постраждалих. Під прицілом опинилися підприємство та електромережа. Пошкоджено капітально відремонтовану минулоріч Нікопольську трасу.

З «Ураганів» обстріляли Широківську громаду Криворізького району. Там обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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