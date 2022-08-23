День прапора: у Дніпрі відзначили свято національного символу

23.08.2022 16:10

23 серпня Україна відзначає День Прапора. Найбільші синьо-жовті стяги урочисто підняли в Дніпрі та Києві – за участі президента Володимира Зеленського. Як свято відзначають мешканці нашого міста?

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