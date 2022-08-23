Mіські новини Новини День прапора: у Дніпрі відзначили свято національного символу 23.08.2022 16:10 23 серпня Україна відзначає День Прапора. Найбільші синьо-жовті стяги урочисто підняли в Дніпрі та Києві – за участі президента Володимира Зеленського. Як свято відзначають мешканці нашого міста? Продовжити читання Уперед Колекції бойових прапорів військових частин і бригад зібрали у ДніпріНазад Масовані удари в різних куточках країни. Війна в Україні на 23 серпня Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини До 300 гривень за кавун: ціни на баштанні цього року побили рекорд 23.08.2022 17:15 Новини Новини України Масовані удари в різних куточках країни. Війна в Україні на 23 серпня 23.08.2022 16:35 Mіські новини Новини Колекції бойових прапорів військових частин і бригад зібрали у Дніпрі 23.08.2022 15:50 Mіські новини Новини Три джипи для армії: кошти зібрали під час показу фільму про Олеся Гончара 23.08.2022 14:45 Mіські новини Новини Загинула жінка, постраждали чоловік та 2 жінки: російська армія обстріляла 2 райони Дніпропетрощини 23.08.2022 12:50 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.08.2022 23.08.2022 7:13