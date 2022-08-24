Окупанти ракетами Х-22 атакували Дніпровський район о пів на 4 ранку: звук «прильоту»

24.08.2022 10:07

У Дніпровський район близько пів на 4 ранку прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується.

Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та «Градів». У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома

У Нікополі та Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені.

У Криворізькому районі російські «Урагани» обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.

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