Ворог бив ракетами Х-22, «Градами», «Ураганами» та артилерії: неспокійна ніч на Дніпропетровщині

24.08.2022 12:14

Під обстрілом вночі опинилися 3 райони області – Нікопольський, Криворізький, Дніпровський.

У Дніпровському районі влучили 2 ракети Х-22. Постраждалих немає. Сталася пожежа. Ракети залишили вирву діаметром 15 м та глибиною 4 м.

Марганець обстріляли зі ствольної артилерії. Постраждало подружжя. російські війська зруйнували 2 житлові будинки. Пошкодили 14 житлових будинків та 6 господарських споруд. Понівечено харчове підприємство, автомобіль та 2 лінії електропередач.

По Нікополю гатили двічі – зі ствольної артилерії та «Градів». Випустили по місту 20 снарядів. Всі люди вціліли. Пошкоджено житло.

Червоногригорівську громаду Нікопольського району накрили зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. 1 житловий будинок та 1 господарча споруда знищені. Понівечені 2 житлові будинки, 4 господарчі споруди, автівка.

У Криворізькому районі під прицілом – Карпівська та Широківська громади. Російські війська били з «Ураганів». Люди неушкоджені. У селі Кошове влучили в лінію електропередач.

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