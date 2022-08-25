25 загиблих, з них – 2 дітей. 31 поранений: зросла кількість жертв удару по станції Чаплине
25 загиблих, двоє з них – діти, одинадцяти та шести років. На Дніпропетровщині зросла кількість жертв масштабного ракетного удару росіян по Синельниківському району! В селищі Чаплине завершилися пошуково-рятувальні роботи. Нагадаємо, вчора російські терористи там атакували пасажирський поїзд із людьми всередині, залізничну станцію та приватні будинки навколо. Синельниківський район обстріляли й вночі. Восьмеро людей постраждали. Середни аж троє дітей