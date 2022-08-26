26 загиблих, 42 постраждалих: надзвичайно важкий тиждень на Дніпропетровщині, – Микола Лукашук

26.08.2022 15:37

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що цей тиждень був для Дніпропетровщини надзвичайно важким.

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