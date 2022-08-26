Mіські новини Новини 26 загиблих, 42 постраждалих: надзвичайно важкий тиждень на Дніпропетровщині, – Микола Лукашук 26.08.2022 15:37 Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що цей тиждень був для Дніпропетровщини надзвичайно важким. Продовжити читання Уперед Чаплине у жалобі! Тривають роботи з ліквідації руйнуваньНазад «Вільні. Незламні. Непереможні»: У Дніпрі провели спецпогашення нової поштової марки Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Знищено 200 рашистських десантників: в т.о. Кадіївці знищили ворожу військову базу у готелі Донбас 26.08.2022 17:55 Mіські новини Новини У Кам’янському на День Незалежності юнаки та дівчата отримали паспорти 26.08.2022 17:25 Новини Архітектори з Дніпра розробили спеціальні бетонні укриття 26.08.2022 16:45 Mіські новини Новини «Вільні. Незламні. Непереможні»: У Дніпрі провели спецпогашення нової поштової марки 26.08.2022 16:10 Mіські новини Новини Чаплине у жалобі! Тривають роботи з ліквідації руйнувань 26.08.2022 14:41 Mіські новини Новини Згоріло приміщення з технікою, пошкоджено школу, санаторій, будинки:нічні обстріли Дніпропетровщини 26.08.2022 10:18