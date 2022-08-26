Згоріло приміщення з технікою, пошкоджено школу, санаторій, будинки:нічні обстріли Дніпропетровщини

26.08.2022 10:18

Під вогонь потрапили Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони. Найбільше обстрілів – у Нікопольському районі.

Під удар ствольної артилерії потрапив Нікополь. Там пошкоджено школу та санаторій, 9 приватних будинків та стільки ж – господарчих споруд. Зачепило й лінію електропередач.

По Червоногригорівській громаді ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії, по Марганецькій – 5 снарядів з «Граду». Без руйнувань.

У Синельниківському районі – ракетні «прильоти». В одній громаді є руйнування на сільськогосподарському підприємстві. У другій – на дорожньому. Там загорілися приміщення з технікою – вогонь охопив понад 1000 кв м.

У Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування. Усюди минулося без постраждалих.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.

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