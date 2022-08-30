Ракетні удари вночі нанесено по Криворізькому та Дніпровському районах, – ДСНС

Агресор в ніч на 30 серпня вдарив по трьом районам області. Під обстрілом – Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. Пошкоджено житлові будинки, магазини, електромережі та газогони. У Нікопольському районі поранено жінку.

Нічний обстріл у Нікополі понівечив 21 будівлю. Це магазини, кафе, церква, автовокзал та навіть дитяча бібліотека. По Криворізькому та Дніпровському районах нанесено ракетні удари. Обставини уточнюються.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.