Ракетні удари вночі нанесено по Криворізькому та Дніпровському районах, – ДСНС

30.08.2022 10:51

Агресор в ніч на 30 серпня вдарив по трьом районам області. Під обстрілом – Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. Пошкоджено житлові будинки, магазини, електромережі та газогони. У Нікопольському районі поранено жінку.

Нічний обстріл у Нікополі понівечив 21 будівлю. Це магазини, кафе, церква, автовокзал та навіть дитяча бібліотека. По Криворізькому та Дніпровському районах нанесено ракетні удари. Обставини уточнюються.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.

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