Поранено жінку, понівечено 30 будинків: 4 рази за ніч ворог бив по Нікопольському район, – ДСНС

31.08.2022 13:30

Агресор в ніч на 31 серпня 4 рази бив по Нікопольському району: поранено жінку.

Двічі за ніч російські окупаційні війська вдарили по Нікополю. Били з важкої артилерії та «Градів». Поранили 57-річну жінку. Вона у лікарні. Від обстрілів у місті знайдено 15 воронок. Пошкоджено 12 багатоповерхівок та 14 об’єктів соціальної інфраструктури. Це аптеки, магазини, коледж, дитячо-юнацька спортивна школа, культурно-спортивний комплекс, стоматологія.

У Мирівську громаду також цілили двічі. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.

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