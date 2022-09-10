Знищено сімейне підприємство: ракета на Дніпропетровщині зруйнувала цех з виготовлення склопакетів

10.09.2022 19:12

російська ракета за одну ніч перетворила сімейний бізнес на руїни. 30 років родина виготовляла матеріали зі скла. Після ворожого прильоту величезний цех повністю знищено. Від ворожої ракети загорілися склади з меблями та цехи з недешевим обладнанням. Родина підприємців допомагала тисячам вимушеним пересленців з гарячих точок та ніколи не була байдужима до чужого горя. Тепер допомога дуже потрібна їм

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Ракетний удар по Дніпропетровщині: як зараз виглядає пошкоджене підприємство

10.09.2022 16:27

Зруйновані підприємства та склади: всю ніч окупанти били ракетами та артилерією по Дніпропетровщині

10.09.2022 12:48

Коригувала обстріли по Дніпру та передавала інформацію про воєнні розробки: СБУ затримала зрадницю

10.09.2022 11:46

Пошкоджено два підприємства: вночі двома крилатими ракетами ворог поцілив по Дніпру

10.09.2022 10:42

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.09.2022

10.09.2022 7:37

На цей час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині – звернення Президента України

09.09.2022 22:27
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com