Знищено сімейне підприємство: ракета на Дніпропетровщині зруйнувала цех з виготовлення склопакетів
російська ракета за одну ніч перетворила сімейний бізнес на руїни. 30 років родина виготовляла матеріали зі скла. Після ворожого прильоту величезний цех повністю знищено. Від ворожої ракети загорілися склади з меблями та цехи з недешевим обладнанням. Родина підприємців допомагала тисячам вимушеним пересленців з гарячих точок та ніколи не була байдужима до чужого горя. Тепер допомога дуже потрібна їм