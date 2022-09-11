Ракетний удар по Дніпру та обстріли Нікополя: поранені 4 людини, є значні руйнування та пошкодження

Вночі російські окупаційні війська вдарили по Дніпру ракетою, по Нікополю – гатили зі ствольної артилерії та «Градів». Обстріляли і Марганецьку громаду Нікопольського району. Постраждало 4 людей. Є руйнування.

У Дніпрі постраждав 72-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан медики оцінюють, як тяжкий. Пошкоджені адмінбудівлі, житлові будинки, ринок, магазини, склади. Понівечено трамвайну контактну мережу.

У Нікополі поранені три людини. Двох чоловіків, 48 та 45 років, забрала швидка. На амбулаторному лікуванні й 69-річна жінка, яка постраждала від обстрілу. Пошкоджені 15 багатоповерхових та 20 приватних будинків. Є руйнування об’єкту промислової інфраструктури, вишу, школи та садочка, амбулаторії, 7 господарчих споруд та 2 автомобілів.

У Марганецькій громаді, попередньо, минулося без жертв та руйнувань.