Пошкоджено будинки, ліцей, електромережі: окупанти вночі обстріляли 4 громади Дніпропетровщини

12.09.2022 11:04

російські окупаційні війська в ніч на 12 вересня обстріляли 4 громади Нікопольського та Криворізького районів. З «Градів» та важкої артилерії обстріляна Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська громади. У Червоногригорівській громаді пошкоджено 2 житлові будинки, 2 господарські споруди та місцевий ліцей. Обірвано електромережу.

У Криворізькому районів під прицілом – Зеленодольська громада. Російська армія била з «Ураганів». Понівечено житлові будинки та газовід.

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