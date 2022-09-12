Волонтери під обстрілами рятують домашніх тварин на фронті

12.09.2022 15:34

Вони рятують чотирилапих, яких зрадили господарі та покинули напризволяще в зоні бойових дій! Двоє волонтерів провели вже близько сотні евакуацій домашніх тварин з гарячих точок

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