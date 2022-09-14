Село на честь Єлизавети II: які таємниці зберігає Єлизаветвка на Дніпропетровщині

У Великій Британії прощаються із Єлизаветою II! Сумують за втратою монаршої родини й на Дніпропетровщині – жителі села Єлизаветівка. Три роки тому в рамках дерусифіації на честь Єлизавети II тут збирались не лише перейменувати центральну площу, а навіть змінити концепцію самої назви села

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