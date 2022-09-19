Через нічні обстріли у Нікопольському районі пошкоджені житлові будинки

19.09.2022 10:54

Ворог тричі вдарив з «Градів» та ствольної артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. У Нікополі та на його околицях пошкоджені 8 будинків, 6 господарських споруд, 2 автомобілі, водогін та лінія електропередач.

У Марганецькій громаді без світла через обстріл – понад 2,5 тис родин. Ремонтники вже працюють. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Вже вранці стався «приліт» у Павлоградський район. Без постраждалих. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

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