Через нічні обстріли у Нікопольському районі пошкоджені житлові будинки

Ворог тричі вдарив з «Градів» та ствольної артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. У Нікополі та на його околицях пошкоджені 8 будинків, 6 господарських споруд, 2 автомобілі, водогін та лінія електропередач.

У Марганецькій громаді без світла через обстріл – понад 2,5 тис родин. Ремонтники вже працюють. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Вже вранці стався «приліт» у Павлоградський район. Без постраждалих. Масштаби руйнацій з’ясовуються.