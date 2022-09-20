Руйнування будинків та бази відпочинку: ворог гатив по Нікопольському району з «Градів» та артилерії

20.09.2022 16:45

Вдарили по двох громадах та місту Нікополь! Вночі російські терористи п’ять разів обстріляли територію Дніпропетровщини з ГРАДів. По цивільних об’єктах випустили понад сто снарядів

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