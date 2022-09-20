Mіські новини Новини Руйнування будинків та бази відпочинку: ворог гатив по Нікопольському району з «Градів» та артилерії 20.09.2022 16:45 Вдарили по двох громадах та місту Нікополь! Вночі російські терористи п’ять разів обстріляли територію Дніпропетровщини з ГРАДів. По цивільних об’єктах випустили понад сто снарядів Продовжити читання Уперед Ботсад Дніпра запрошує подивитись колекцію унікальних рослин Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Ботсад Дніпра запрошує подивитись колекцію унікальних рослин 20.09.2022 15:56 Mіські новини Новини Аграрний фронт: на Дніпропетровщині триває посівна 20.09.2022 13:08 Mіські новини Новини Понад 100 снарядів за ніч по Нікопольському району: руйнування будинків та бази відпочинку 20.09.2022 10:28 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.09.2022 20.09.2022 8:15 Новини Новини України Темп надання партнерами допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху – звернення Президента Володимира Зеленського 19.09.2022 20:47 Новини Новини України Масований обстріл Запоріжжя та ядерний терор Південноукраїнської АЕС 19.09.2022 20:30